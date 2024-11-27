Цигарки подорожчають — податковий комітет Ради погодив законопроект

За словами першого заступника голови Комітету, цигарки з нового року будуть коштувати, мінімум, на 40 грн дорожче.

Фото: unian.net

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроект 11090 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Як повідомив голова комітету Данило Гетманцев, основною метою підготовки законопроекту є:

- поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання;

- визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку;

- уточнення окремих положень адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів задля повноцінного застосування норм права.

Також Гетманцев зазначив, що прийняття законопроекту забезпечить приведення податкового законодавства України в сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію відповідно до додатка XXVIII до глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» в частині імплементації положень Директиви 2011/64/ЄС.

У свою чергу перший заступник голови податкового Комітету Ярослав Железняк додав, що акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.

«Фактично з нового року цигарки будуть на 40 грн дорожче коштувати. В наступному році закон принесе +20 млрд грн», - заявив він.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 червня проголосувала у першому читанні законопроект 11090 про підвищення акцизного податку і, відповідно, цін на тютюнові вироби.

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