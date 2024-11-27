Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Правоохоронний комітет Ради поверне опцію конфіскації майна у корупціонерів, що уклали угоду зі слідством

16:38, 27 листопада 2024
Комітет, який очолює народний депутат Сергій Іонушас, внесе законопроект з відповідною поправкою.
Правоохоронний комітет Ради поверне опцію конфіскації майна у корупціонерів, що уклали угоду зі слідством
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 27 листопада підтримав поправку, якою до Кримінального кодексу повернуть назад опцію конфіскації майна корупціонерів, які домовляться про угоду зі слідством.

«На засіданні Комітету було розглянуто питання щодо включення та підтримки поправки Комітету, яка доповнює ч. 2 статтю 77 Кримінального кодексу України та передбачає можливість застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна до осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням внаслідок засудження на підставі угоди про визнання винуватості за корупційне кримінальне правопорушення або кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією, усунувши, таким чином, накладку норм» - повідомили у комітеті.

18 членів комітету підтримали таку ідею «усунути накладку норм», один – утримався.

Комітет буде рекомендувати включити до розгляду зазначений законопроект на найближче пленарне засідання парламенту.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законом №4074-IX про позбавлення зрадників державних нагород із Кримінального кодексу виключили норму про можливість опціонально конфіскувати майно при звільненні корупціонерів від перспектив в’язниці шляхом угод зі слідством.

До цього було прийнято закон 4033-IX, за яким шляхом укладення угод зі слідством обвинувачені в корупційних злочинах зможуть або отримати значно менший строк, або взагалі фактично залишитися на свободі з випробувальним терміном (законопроект 12039).

Новий закон, по суті, прибрав для корупціонерів до цього чинну для них заборону на призначення судом покарання з випробуванням, яка передбачена ч. 1 статті 75 Кримінального кодексу. Умовою для звільнення від перспективи відбування реального покарання у в’язниці є затвердження угоди зі слідством.

Також новий закон передбачає, що отримати м’якше покарання зможе навіть організатор корупційного злочину – за умови викриття іншого організатора.

Внаслідок прийняття цього закону Європейська комісія погодила надання Україні 4,1 млрд євро за виконання кроків за Планом Ukraine Facility (бо прийняття закону про звільнення корупціонерів шляхом угод зі слідством було в частині вимог Єврокомісії).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України корупція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правоохоронний комітет Ради поверне опцію конфіскації майна у корупціонерів, що уклали угоду зі слідством

Комітет, який очолює народний депутат Сергій Іонушас, внесе законопроект з відповідною поправкою.

Без ГРМЕ: обидва законопроекти про створення спецсуду для оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП і НАЗК не передбачають залучення Громадської ради міжнародних експертів

Як законопроект про засади створення Вищого суду з публічно-правових спорів, поданий Андрієм Мотовиловцем, так і законопроект щодо створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду, поданий міністерством юстиції, не передбачають участі у процедурі відбору суддів Громадської ради міжнародних експертів.

У Секретаріаті ВККС не залишилось керівника, жодного заступника керівника, немає навіть виконуючого обов’язки

Фактично обов’язки керівника Секретаріату Комісії виконує голова ВККС

Виплата членам родин загиблих при захисті Україні цивільних осіб одноразової грошової допомоги – Кабмін зареєстрував законопроект

Уряд зареєстрував законопроект стосовно визначення розміру одноразової грошової допомоги членів сімей цивільних осіб, які в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Верховний Суд зробив висновок стосовно належного вручення судового рішення та обчислення процесуальних строків

Неналежне виконання судом обов'язку щодо вручення рішення не може бути підставою для негативних процесуальних наслідків для сторони, яка не отримала це рішення, оскільки це порушує право на апеляційний перегляд, гарантоване Конституцією – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду