Правоохоронний комітет Ради поверне опцію конфіскації майна у корупціонерів, що уклали угоду зі слідством

Комітет, який очолює народний депутат Сергій Іонушас, внесе законопроект з відповідною поправкою.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 27 листопада підтримав поправку, якою до Кримінального кодексу повернуть назад опцію конфіскації майна корупціонерів, які домовляться про угоду зі слідством.

«На засіданні Комітету було розглянуто питання щодо включення та підтримки поправки Комітету, яка доповнює ч. 2 статтю 77 Кримінального кодексу України та передбачає можливість застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна до осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням внаслідок засудження на підставі угоди про визнання винуватості за корупційне кримінальне правопорушення або кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією, усунувши, таким чином, накладку норм» - повідомили у комітеті.

18 членів комітету підтримали таку ідею «усунути накладку норм», один – утримався.

Комітет буде рекомендувати включити до розгляду зазначений законопроект на найближче пленарне засідання парламенту.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законом №4074-IX про позбавлення зрадників державних нагород із Кримінального кодексу виключили норму про можливість опціонально конфіскувати майно при звільненні корупціонерів від перспектив в’язниці шляхом угод зі слідством.

До цього було прийнято закон 4033-IX, за яким шляхом укладення угод зі слідством обвинувачені в корупційних злочинах зможуть або отримати значно менший строк, або взагалі фактично залишитися на свободі з випробувальним терміном (законопроект 12039).

Новий закон, по суті, прибрав для корупціонерів до цього чинну для них заборону на призначення судом покарання з випробуванням, яка передбачена ч. 1 статті 75 Кримінального кодексу. Умовою для звільнення від перспективи відбування реального покарання у в’язниці є затвердження угоди зі слідством.

Також новий закон передбачає, що отримати м’якше покарання зможе навіть організатор корупційного злочину – за умови викриття іншого організатора.

Внаслідок прийняття цього закону Європейська комісія погодила надання Україні 4,1 млрд євро за виконання кроків за Планом Ukraine Facility (бо прийняття закону про звільнення корупціонерів шляхом угод зі слідством було в частині вимог Єврокомісії).

Автор: Наталя Мамченко

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