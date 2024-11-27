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Правоохранительный комитет Рады вернет опцию конфискации имущества у коррупционеров, заключивших соглашение со следствием

16:38, 27 ноября 2024
Комитет, возглавляемый народным депутатом Сергеем Ионушасом, внесет законопроект с соответствующей поправкой.
Правоохранительный комитет Рады вернет опцию конфискации имущества у коррупционеров, заключивших соглашение со следствием
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 27 ноября поддержал поправку, которой в Уголовный кодекс вернут обратно опцию конфискации имущества коррупционеров, которые договорятся о соглашении со следствием.

«На заседании Комитета был рассмотрен вопрос по включению и поддержке поправки Комитета, которая дополняет ч. 2 статью 77 Уголовного кодекса Украины и предусматривает возможность применения дополнительного наказания в виде конфискации имущества к лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием в результате осуждения на основании соглашения о признание виновности за коррупционное уголовное правонарушение или уголовное правонарушение, связанное с коррупцией, устранив таким образом накладку норм» - сообщили в комитете.

18 членов комитета поддержали такую ​​идею «устранить накладку норм», один воздержался.

Комитет будет рекомендовать включить в рассмотрение указанный законопроект на ближайшее пленарное заседание парламента.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законом №4074-IX о лишении предателей государственных наград из Уголовного кодекса исключили норму о возможности опционально конфисковать имущество при освобождении коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием.

До этого был принят закон 4033-IX, согласно которому путем заключения сделок со следствием обвиняемые в коррупционных преступлениях смогут либо получить гораздо меньший срок, либо вообще фактически остаться на свободе с испытательным сроком (законопроект 12039).

Новый закон, по сути, убрал для коррупционеров до этого действующий для них запрет на назначение судом наказания с испытанием, предусмотренного ч. 1 статьи 75 Уголовного кодекса. Условием для освобождения от перспективы отбывания реального наказания в тюрьме утверждение соглашения со следствием.

Также новый закон предусматривает, что получить более мягкое наказание сможет даже организатор коррупционного преступления – при условии разоблачения другого организатора.

В результате принятия этого закона Европейская комиссия согласовала предоставление Украине 4,1 млрд евро за выполнение шагов по Плану Ukraine Facility (потому что принятие закона об освобождении коррупционеров путем соглашений со следствием было в части требований Еврокомиссии).

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины коррупция

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Правоохранительный комитет Рады вернет опцию конфискации имущества у коррупционеров, заключивших соглашение со следствием

Комитет, возглавляемый народным депутатом Сергеем Ионушасом, внесет законопроект с соответствующей поправкой.

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