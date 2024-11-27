В Киеве мужчина попросил у военного телефон позвонить и снял с его карты почти 80 000 грн

Злоумышленник сменил пароль для входа в интернет-банкинг и перечислил деньги со счета военного на карточки своих знакомых.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который попросил у знакомого военного телефон позвонить и через интернет-банкинг снял с его карты почти 80 тыс. человек. гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

31-летний мужчина, понимая, что на счету военного есть деньги, сразу сменил пароль для входа в интернет-банкинге и перечислил деньги с его счета на карточки своих знакомых. Владельцам карт он объяснял, что ему нужно воспользоваться их счетами для получения зарплаты.

Кроме того, с чужой карты мужчина пополнил свой мобильный и расплатился на заправке.

«В общей сложности злоумышленник снял со счета военного почти 80 тыс. гривен», - заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что киевлянину сообщено о подозрении в краже, несанкционированном вмешательстве в работу интернет-банкинга и подделке документов на перевод и их использовании (ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 200 УК Украины).

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