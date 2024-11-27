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У Києві чоловік попросив у військового телефон подзвонити та зняв з його картки майже 80 000 грн

21:06, 27 листопада 2024
Зловмисник змінив пароль для входу в інтернет-банкінг та перерахував гроші з рахунку військового на картки своїх знайомих.
У Києві чоловік попросив у військового телефон подзвонити та зняв з його картки майже 80 000 грн
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві повідомили про підозру чоловіку, який попросив у знайомого військового телефон подзвонити та через інтернет-банкінг зняв з його картки майже 80 тис. гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

31-річний чоловік, розуміючи, що на рахунку військового є гроші, одразу змінив пароль для входу в інтернет-банкінг та перерахував гроші з його рахунку на картки своїх знайомих. Власникам карток він пояснював, що йому потрібно скористатись їх рахунками для отримання зарплати.

Крім того, з чужої картки чоловік поповнив свій мобільний та розплатився нею на заправці.

«Загалом зловмисник зняв з рахунку військового майже 80 тис. гривень», - заявили у прокуратурі.

У відомстві додали, що киянину повідомлено про підозру у крадіжці, несанкціонованому втручанні в роботу інтернет-банкінгу та підробці документів на переказ та їх використанні  (ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 200 КК України).

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прокуратура шахрай Київ

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