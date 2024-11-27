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Строк звільнення держслужбовця у разі отримання негативної оцінки під час оцінювання службової діяльності — роз'яснення НАДС

16:18, 27 листопада 2024
У НАДС пояснили строк звільнення держслужбовця, якщо він отримав негативну оцінку за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.
Строк звільнення держслужбовця у разі отримання негативної оцінки під час оцінювання службової діяльності — роз'яснення НАДС
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Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило роз’яснення щодо строку звільнення державного службовця у разі отримання ним негативної оцінки за результатами щорічного оцінювання службової діяльності. Документ з’явився на офіційному сайті НАДС.

Зазначається, що за результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

У разі отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту З частини першої статті 87 Закону та з ним розривається контракт про проходження державної служби (у разі укладення).

Висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем у порядку, визначеному статтею 11 Закону.

Таким чином, затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, що містить негативну оцінку, тягне за собою звільнення державного службовця на підставі наведеної норми Закону.

Крім того, оскарження державним службовцем зазначеного висновку не зупиняє його звільнення з державної служби.

«Водночас, законодавство не містить чітко визначених строків такого звільнення.

З огляду на строк, необхідний для ознайомлення з результатами оцінювання, встановлений Законом (три календарних дні з моменту затвердження висновку), вважаємо, що звільнення державного службовця не може бути раніше спливу цього строку.

Крім того, статтею 9-1 Закону визначено, що доведення інформації або документів до відома державного службовця відповідно до вимог цього Закону здійснюється шляхом її вручення або надсилання поштою, в тому числі з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку.

Інформація або документи, надіслані поштою, в тому  числі електронною, чи шляхом передачі з використанням інших засобів зв'язку вважаються такими, що доведені до відома державного службовця на п'ятий календарний день з моменту їх відправлення.

Отже, у разі ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання в спосіб, передбачений статтею 9-1 Закону, вважаємо, що звільнення у разі отримання ним негативної оцінки має відбутися не раніше спливу п'ятиденного строку такого ознайомлення», - написали у НАДС.

Також там додають, що статтею 89 Закону встановлено, що державний службовець зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно особі, уповноваженій суб'єктом призначення у відповідному державному органі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.

«Зважаючи на викладене, на думку НАДС, звільнення державного службовця у разі отримання ним негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності має бути здійснено в строк, достатній для ознайомлення цього державного службовця з результатами оцінювання та передачі справ і майна в установленому порядку», - додали у НАДС.

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НАДС

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