На Харківщині прокуратура повернула громаді Забродівське водосховище площею 160 гектарів

Приватне підприємство роками незаконно використовувало водосховище без належних правових підстав та сплати орендної плати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Господарський суд Харківської області задовольнив позов Богодухівської окружної прокуратури та повернув у власність громади Забродівське водосховище, яке, за даними слідства, використовувало без правовстановлюючих документів приватне підприємство.

Встановлено, що у с. Москаленки Богодухівського району приватне підприємство використовувало для рибогосподарських потреб Забродівське водосховище загальною площею понад 160 га, не маючи для цього необхідних правовстановлюючих документів, без державної реєстрації права власності чи оренди.



Підприємство діяло за режимом рибогосподарської експлуатації, але без укладення договору оренди, який є обов’язковим за цих умов.



Внаслідок цього міська рада роками не отримувала орендну плату за користування водоймою.



Зазначені порушення стали підставою для направлення прокуратурою відповідної позовної заяви до суду.



Наразі рішенням Господарського суду Харківської області позов задоволено повністю: зобов’язано приватне підприємство звільнити водосховище та повернути його у відання громади. Триває строк на апеляційне оскарження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.