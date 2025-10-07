В Харьковской области прокуратура вернула общине Забродовское водохранилище площадью 160 гектаров

Частное предприятие годами незаконно использовало водохранилище без надлежащих правовых оснований и оплаты арендной платы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Богодуховской окружной прокуратуры и вернул в собственность общины Забродовское водохранилище, которое, по данным следствия, использовало частное предприятие без правоустанавливающих документов.

Установлено, что в с.Москаленки Богодуховского района частное предприятие использовало для рыбохозяйственных нужд Забродовское водохранилище общей площадью более 160 га, не имея необходимых правоустанавливающих документов, без государственной регистрации права собственности или аренды.

Предприятие действовало по режиму рыбохозяйственной эксплуатации, но без заключения договора аренды, который является обязательным в этих условиях.

В результате этого городской совет годами не получал арендную плату за пользование водоемом.

Указанные нарушения стали основанием для направления прокуратурой соответствующего искового заявления в суд.

Решением Хозяйственного суда Харьковской области иск удовлетворен полностью: обязано частное предприятие освободить водохранилище и вернуть его в ведение общины. Идет срок на апелляционное обжалование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.