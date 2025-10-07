У Пенсійному фонді пояснили, чи має право безробітний батько дитини з інвалідністю на надбавку на догляд

До державної соціальної допомоги призначається надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років.

Одинокі батьки, які доглядають за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, мають право на надбавку на догляд у складі державної соціальної допомоги. Таке право мають один з батьків, усиновлювачів, опікунів або піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною. Про це нагадують у Пенсійному фонді.

Обов’язковою умовою є те, що особа не повинна працювати, навчатися (крім заочної форми), проходити військову службу або обіймати виборну посаду.

Одиноким батьком вважається той, хто не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, а батьківство підтверджене свідоцтвом про народження або рішенням суду. Якщо ці умови дотримано — надбавка призначається на підставі відповідних документів.

Це фінансова підтримка передбачена для забезпечення належного догляду за дитиною з інвалідністю та підтримки родин у складних життєвих обставинах.

Чи зараховується до страхового стажу догляд за дитиною з інвалідністю після семи років?

В Україні законодавством передбачено, що один із непрацюючих працездатних батьків, який здійснює догляд за дитиною з інвалідністю (тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність) та отримує відповідну допомогу, вважається застрахованою особою. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Згідно зі статтею 14 зазначеного Закону, страхувальником у такому випадку виступає орган, який виплачує допомогу, надбавку чи компенсацію за догляд. Саме цей орган сплачує єдиний внесок за особу, яка здійснює догляд, та подає відповідну звітність до Реєстру застрахованих осіб.

Водночас період догляду, зокрема за дитиною з інвалідністю, зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснює догляд:

- є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

- не працює в такий період;

- отримує допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства (наприклад, допомогу на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю до 18 років, державну соціальну допомогу на догляд, компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі).

