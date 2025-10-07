В Пенсионном фонде объяснили, имеет ли право безработный отец ребенка с инвалидностью на надбавку по уходу

К государственной социальной помощи назначается надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Одинокие родители, ухаживающие за ребёнком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, имеют право на надбавку по уходу в составе государственной социальной помощи. Такое право имеют один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, которые фактически осуществляют уход за ребёнком. Об этом напоминают в Пенсионном фонде.

Обязательным условием является то, что лицо не должно работать, учиться (кроме заочной формы), проходить военную службу или занимать выборную должность.

Одиноким отцом считается тот, кто не состоит в браке с матерью ребёнка, а отцовство подтверждено свидетельством о рождении или решением суда. Если эти условия соблюдены — надбавка назначается на основании соответствующих документов.

Эта финансовая поддержка предусмотрена для обеспечения надлежащего ухода за ребёнком с инвалидностью и поддержки семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Засчитывается ли в страховой стаж уход за ребёнком с инвалидностью после семи лет?

В Украине законодательством предусмотрено, что один из неработающих трудоспособных родителей, который осуществляет уход за ребёнком с инвалидностью (тяжело больным ребёнком, которому не установлена инвалидность) и получает соответствующую помощь, считается застрахованным лицом. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Согласно статье 14 указанного Закона, страхователем в таком случае выступает орган, который выплачивает помощь, надбавку или компенсацию за уход. Именно этот орган уплачивает единый взнос за лицо, осуществляющее уход, и подаёт соответствующую отчётность в Реестр застрахованных лиц.

При этом период ухода, в частности за ребёнком с инвалидностью, засчитывается в страховой стаж, если лицо, осуществляющее уход:

является трудоспособным (не достигло пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

не работает в этот период;

получает помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством (например, помощь по уходу за лицом с инвалидностью с детства и ребёнком с инвалидностью до 18 лет, государственную социальную помощь по уходу, компенсацию физическому лицу, предоставляющему социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе).

