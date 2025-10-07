У Держпраці пояснили, чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом

Письмова форма трудового договору з нефіксованим робочим часом є обов’язковою, але є певні нюанси під час воєнного стану.

Під час прийняття на роботу працівника з нефіксованим робочим часом зазвичай потрібно укладати письмовий трудовий договір — це передбачено пунктом 62 частини першої статті 24 Кодексу законів про працю України. Про це повідомляє Держпраці.

Однак у період дії воєнного стану сторони можуть самостійно погоджувати форму трудового договору — письмову чи усну. Така можливість визначена частиною першою статті 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Отже, на час воєнного стану письмова форма договору з нефіксованим робочим часом не є обов’язковою.

Водночас, незалежно від форми, у трудовому договорі обов’язково мають бути прописані всі умови, передбачені законодавством.

Йдеться, зокрема, про права та обов’язки сторін, режим роботи, порядок і розмір оплати праці.

Дотримання цих вимог дозволяє уникнути трудових спорів і забезпечити захист прав як працівника, так і роботодавця.

