В Гоструда объяснили, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем

При принятии на работу работника с нефиксированным рабочим временем обычно следует заключать письменный трудовой договор — это предусмотрено пунктом 62 части первой статьи 24 Кодекса законов о труде Украины. Об этом сообщает Гоструда.

Однако в период действия военного положения стороны могут самостоятельно согласовывать форму трудового договора – письменную или устную. Такая возможность определена частью первой статьи 2 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Следовательно, во время военного положения письменная форма договора с нефиксированным рабочим временем не является обязательной.

В то же время независимо от формы в трудовом договоре обязательно должны быть прописаны все условия, предусмотренные законодательством.

Речь идет, в частности, о правах и обязанностях сторон, режиме работы, порядке и размере оплаты труда.

Соблюдение этих требований позволяет избежать трудовых споров и обеспечить защиту прав как работника, так и работодателя.

