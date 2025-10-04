Зеленський оприлюднив відео з наслідками атаки росіян на пасажирський поїзд в Шостці, відомо про 30 постраждалих

Внаслідок російського удару постраждали пасажири та працівники Укрзалізниці.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шосткинській громаді на Сумщині, внаслідок якого постраждали пасажири та працівники Укрзалізниці.

«Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям. З’ясовується вся інформація щодо постраждалих», — написав Зеленський.

Він зазначив, що станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей, і на місці загалом були і працівники залізниці, і пасажири.

Як відомо, близько 30 людей постраждали через атаку РФ по потягу у Шостці. Поранених відвезли у лікарню, їхня кількість уточнюється. Про це розповіла т.в.о. голови Шосткинської РВА Оксана Тарасюк у коментарі Суспільному.

«Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії», — наголосив Президент.

Нагадаємо, раніше начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог прицільно вдарив по пасажирському потягу сполученням Шостка—Київ; на місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, розгорнуто оперативний штаб.

