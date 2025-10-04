Росіяни вдарили по пасажирському потягу Шостка-Київ, постраждали люди

На залізничному вокзалі постраждали пасажири.

Російські війська завдали прицільного удару по цивільній інфраструктурі у Шосткинській громаді на Сумщині. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, удар припав на пасажирський потяг сполученням Шостка—Київ, унаслідок чого постраждали пасажири.

На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби, розгорнуто оперативний штаб. Людям надають необхідну допомогу, триває рятувальна операція.

Інформація про масштаби руйнувань і кількість потерпілих наразі уточнюється.

