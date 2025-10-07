Трамп повідомив, що репер P. Diddy просив президентського помилування

Засуджений репер Шон Комбс, відомий як P. Diddy, просив у Дональда Трампа президентського помилування.

Репер Шон Комбс, відомий як P. Diddy, просив у президента США Дональда Трампа президентського помилування через кримінальну справу на федеральному рівні. Про це повідомив Трамп, передає CNN.

Нагадаємо, що Шона Комбса засудили у Нью-Йорку до 50 місяців позбавлення волі у справі, пов’язаній із проституцією.

У коментарі CNN Дональд Трамп прокоментував можливість помилування Гіслен Максвелл — колишньої соратниці Джеффрі Епштейна. Він зазначив, що «багато людей зверталися до нього з проханням про помилування», зокрема і Комбс.

Зазначається, що один із членів команди захисту Комбса повідомляв ЗМІ, що представники репера звернулися до адміністрації Трампа. Вони хотіли з'ясувати можливості президентського помилування для P. Diddy.

"Наскільки я розумію, ми зв'язалися і провели переговори з приводу помилування", - повідомила адвокатка Ніколь Вестморленд.

Раніше в інтерв'ю Newsmax Трамп дав зрозуміти, що навряд чи помилує Комбса: "Я був з ним у дуже дружніх стосунках, ми чудово ладнали, і він здавався приємною людиною. Я не знав його добре. Але коли я балотувався на посаду, він був дуже ворожим", - сказав Трамп.

