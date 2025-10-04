Практика судів
Скандал у шоу-бізнесі: репер P Diddy отримав понад 4 роки в’язниці

08:47, 4 жовтня 2025
Відомого американського репера та продюсера визнали винним у справах, пов’язаних із проституцією.
Скандал у шоу-бізнесі: репер P Diddy отримав понад 4 роки в’язниці
Американського репера та продюсера Шона Комбса, відомого як P.Diddy засудили у Нью-Йорку до 50 місяців позбавлення волі у справі, пов’язаній із проституцією. Про це повідомляє Reuters.

Вирок оголосив суддя федерального суду Мангеттена Арун Субраманіан. За його словами, суворе покарання було необхідним, аби «показати і кривдникам, і жертвам, що експлуатація та насильство проти жінок матимуть реальні наслідки».

Деталі вироку

55-річного Комбса визнали винним за двома пунктами обвинувачення у перевезенні для залучення до проституції. Він міг отримати до 20 років тюрми, однак присяжні виправдали його за більш тяжкими статтями — рекет і торгівля людьми, що загрожували довічним ув’язненням.

Суддя зазначив, що навіть без цих звинувачень провина репера є серйозною, адже його колишні подруги — співачка Кассандра Вентура та жінка під псевдонімом Джейн — зазнавали принижень і насильства, які доводили їх до думок про самогубство.

«Суд відкидає спроби захисту представити це як добровільні інтимні стосунки чи «історію про секс, наркотики і рок-н-рол». Це було підкорення і знущання», — заявив Субраманіан.

Що кажуть сторони

Перед оголошенням вироку Комбс вибачився перед Вентурою та Джейн: «Я знаю, що більше ніколи не підніму руку на іншу людину», — сказав він.

Його адвокат Марк Агніфіло заявив, що вирок буде оскаржено, адже, на його думку, суддя «переглянув рішення присяжних».

Прокуратура наполягала на щонайменше 11 роках ув’язнення, тоді як захист вимагав 14 місяців. У результаті Комбс отримав 50 місяців, але з урахуванням вже відбутого терміну у Брукліні він може вийти на волю менш ніж за три роки.

Реакція сім’ї та жертв

На слуханнях діти Комбса просили суд про поблажливість. Його 18-річна донька Джессі, ледь стримуючи сльози, сказала: «Ми не виправдовуємо його помилки. Але він все ще наш батько, і ми потребуємо його в нашому житті».

Суддя подякував Вентурі та Джейн за свідчення, наголосивши, що їхня відвага може надихнути інших жінок повідомляти про випадки сексуального насильства.

«Кількість людей, яких ви змогли достукатися своєю правдою, неможливо підрахувати», — підсумував суддя.

