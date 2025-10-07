Трамп сообщил, что рэпер P. Diddy просил президентского помилования

Осужденный рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, просил у Дональда Трампа президентского помилования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, просил у президента США Дональда Трампа президентского помилования из-за уголовного дела на федеральном уровне. Об этом сообщил Трамп, передает CNN.

Напомним, что Шон Комбс приговорен в Нью-Йорке к 50 месяцам лишения свободы по делу, связанному с проституцией.

В комментарии CNN Дональд Трамп прокомментировал возможность помилования Гислен Максвелл - бывшей соратницы Джеффри Эпштейна. Он отметил, что «многие люди обращались к нему с просьбой о помиловании», в том числе и Комбс.

Отмечается, что один из членов команды защиты Комбса сообщал СМИ, что представители рэпера обратились в администрацию Трампа. Они хотели узнать возможности президентского помилования для P. Diddy.

"Насколько я понимаю, мы связались и провели переговоры по поводу помилования", – сообщила адвокат Николь Вестморленд.

Ранее в интервью Newsmax Трамп дал понять, что вряд ли помилует Комбса: "Я был с ним в очень дружеских отношениях, мы прекрасно ладили, и он казался приятным человеком. Я не знал его хорошо. Но когда я баллотировался на должность, он был очень враждебен", - сказал Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.