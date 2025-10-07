Обрано голову Іллінецького районного суду Вінницької області

Судді Іллінецького районного суду Вінницької області провели збори. За результатами голосування головою суду обрано суддю Миколу Шелюховського.

Він очолюватиме Іллінецький районний суд протягом трьох років.

