Избран председатель Ильинецкого районного суда Винницкой области

Суд возглавил Николай Шелюховский.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судьи Ильинецкого районного суда Винницкой области провели собрание. По результатам голосования председателем суда избран судья Николай Шелюховский.

Он будет возглавлять Ильинецкий районный суд в течение трех лет.

Ранее мы писали, что избран председатель Чутовского райсуда Полтавской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.