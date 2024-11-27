Практика судов
  1. В Украине

Срок увольнения госслужащего в случае получения негативной оценки при оценке служебной деятельности — разъяснение НАГС

16:18, 27 ноября 2024
В НАГС объяснили срок увольнения госслужащего, если он получил отрицательную оценку по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности.
Срок увольнения госслужащего в случае получения негативной оценки при оценке служебной деятельности — разъяснение НАГС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало разъяснение относительно сроков увольнения государственного служащего в случае получения им негативной оценки по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности. Документ появился на официальном сайте НАГС.

Зазначається, що за результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

У разі отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту З частини першої статті 87 Закону та з ним розривається контракт про проходження державної служби (у разі укладення).

Висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем у порядку, визначеному статтею 11 Закону.

Таким чином, затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, що містить негативну оцінку, тягне за собою звільнення державного службовця на підставі наведеної норми Закону.

Крім того, оскарження державним службовцем зазначеного висновку не зупиняє його звільнення з державної служби.

«Водночас, законодавство не містить чітко визначених строків такого звільнення.

З огляду на строк, необхідний для ознайомлення з результатами оцінювання, встановлений Законом (три календарних дні з моменту затвердження висновку), вважаємо, що звільнення державного службовця не може бути раніше спливу цього строку.

Крім того, статтею 9-1 Закону визначено, що доведення інформації або документів до відома державного службовця відповідно до вимог цього Закону здійснюється шляхом її вручення або надсилання поштою, в тому числі з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку.

Інформація або документи, надіслані поштою, в тому  числі електронною, чи шляхом передачі з використанням інших засобів зв'язку вважаються такими, що доведені до відома державного службовця на п'ятий календарний день з моменту їх відправлення.

Отже, у разі ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання в спосіб, передбачений статтею 9-1 Закону, вважаємо, що звільнення у разі отримання ним негативної оцінки має відбутися не раніше спливу п'ятиденного строку такого ознайомлення», - написали у НАДС.

Також там додають, що статтею 89 Закону встановлено, що державний службовець зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно особі, уповноваженій суб'єктом призначення у відповідному державному органі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.

«Зважаючи на викладене, на думку НАДС, звільнення державного службовця у разі отримання ним негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності має бути здійснено в строк, достатній для ознайомлення цього державного службовця з результатами оцінювання та передачі справ і майна в установленому порядку», - додали у НАДС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правоохранительный комитет Рады вернет опцию конфискации имущества у коррупционеров, заключивших соглашение со следствием

Комитет, возглавляемый народным депутатом Сергеем Ионушасом, внесет законопроект с соответствующей поправкой.

Без ГРМЕ: оба законопроекта о создании спецсуда для обжалования конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК не предусматривают привлечения Общественного совета международных экспертов

Как законопроект о принципах создания Высшего суда по публично-правовым спорам, поданный Андреем Мотовиловцем, так и законопроект о создании Высшего специализированного административного суда, представленный министерством юстиции, не предусматривают участия в процедуре отбора судей Общественного совета международных экспертов.

В Секретариате ВККС не осталось руководителя, нет ни одного заместителя руководителя, нет даже исполняющего обязанности

Фактически обязанности руководителя Секретариата Комиссии исполняет председатель ВККС.

Выплата членам семей погибших при защите Украины гражданских лиц одноразовой денежной помощи – Кабмин зарегистрировал законопроект

Правительство зарегистрировало законопроект об определении размера единовременной денежной помощи членов семей гражданских лиц, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Верховный Суд сделал вывод о надлежащем вручении судебного решения и исчислении процессуальных сроков

Ненадлежащее исполнение судом обязанности по вручению решения не может быть основанием для негативных процессуальных последствий для стороны, не получившей это решение, поскольку это нарушает право на апелляционный пересмотр, гарантированное Конституцией – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду