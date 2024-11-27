Превышение скорости — какой штраф ждет водителя

Превышение скорости остается одним из самых распространенных нарушений ПДД в Украине. Размер штрафа зависит от того, сколько водитель превысил разрешенную скорость. Об этом напоминает патрульная полиция в Одесской области.
Правоохранители отмечают, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.
Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП составляет:
- за превышение скорости более чем на 20 км/ч – штраф в размере 340 гривен;
- более чем на 50 км/ч – влечет наложение штрафа в размере 1700 гривен.
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