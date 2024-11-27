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Превышение скорости — какой штраф ждет водителя

22:54, 27 ноября 2024
Размер штрафа зависит от того, на сколько водитель превысил разрешенную скорость.
Превышение скорости — какой штраф ждет водителя
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Превышение скорости остается одним из самых распространенных нарушений ПДД в Украине. Размер штрафа зависит от того, сколько водитель превысил разрешенную скорость. Об этом напоминает патрульная полиция в Одесской области.

Правоохранители отмечают, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП составляет:

- за превышение скорости более чем на 20 км/ч – штраф в размере 340 гривен;

- более чем на 50 км/ч – влечет наложение штрафа в размере 1700 гривен.

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штраф / штрафы патрульная полиция авто

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