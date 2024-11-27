Перевищення швидкості — який штраф чекає на водія

Розмір штрафу залежить від того, на скільки водій перевищив дозволену швидкість.

Перевищення швидкості залишається одним із найпоширеніших порушень правил дорожнього руху в Україні. Розмір штрафу залежить від того, на скільки водій перевищив дозволену швидкість. Про це нагадує патрульна поліція в Одеській області.

Правоохоронці зазначають, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:

- за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — штраф у розмірі 340 гривень;

- більш ніж на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

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