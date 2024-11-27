Інститут національної пам'яті Польщі готовий розпочати ексгумації на Волині

ІНП Польщі готовий розпочати розкопки на Волині за 24 години після отримання офіційної згоди України.

Фото: RMF24

Очільник Інституту національної пам'яті Польщі (ІНП) Кароль Навроцький заявив, що його організація готова розпочати ексгумаційні роботи на Волині протягом 24 годин після отримання офіційного підтвердження. Заява була зроблена на пресконференції у середу, повідомляє RMF24.

Навроцький нагадав, що ІНП з 2017 року активно бореться за те, щоб результати ексгумацій та розкопок на Волині були достовірними. «У період з 2017 по 2024 рік ми надіслали дев'ять таких запитів. Жоден з цих запитів не був прийнятий українською стороною», — зазначив він.

Очільник Інституту додав, що якщо публічні заяви політиків матимуть реальний підтекст, ІНП готовий розпочати роботи негайно. «Бюро розшуку та ідентифікації ІНП готове провести реальні пошуки на Волині протягом 24 годин. Тож ми чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації», — підкреслив Навроцький.

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