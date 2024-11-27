На Хмельниччині чоловіка увʼязнили на шість років за зґвалтування 5-річного сусіда

Після вчиненого зловмисник наказав дитині нікому не розповідати про це та дав іграшку.

На Хмельниччині чоловік зґвалтував 5-річного сусідського хлопчика. За це він отримав покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У березні 38-річний чоловік вчинив насильство хлопчика, який прийшов до нього в гості.

Після вчиненого наказав йому нікому не розповідати про подію та дав іграшку. Однак ввечері дитина все розповіла матері.

Відомості щодо чоловіка буде внесено до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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