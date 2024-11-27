В Хмельницкой области мужчину посади в тюрьму на шесть лет за изнасилование 5-летнего соседа

После совершенного злоумышленник приказал ребенку никому не рассказывать об этом и дал игрушку.

В Хмельницкой области мужчина изнасиловал 5-летнего соседского мальчика. За это он получил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает областная прокуратура.

В марте 38-летний мужчина совершил насилие в отношении мальчика, пришедшего к нему в гости.

После содеянного приказал ему никому не рассказывать о событии и дал игрушку. Однако вечером ребенок все рассказал матери.

Сведения о мужчине будут внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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