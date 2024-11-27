Институт национальной памяти Польши готов начать эксгумации на Волыни

ИНП Польши готов начать раскопки на Волыни через 24 часа после получения официального согласия Украины.

Фото: RMF24

Глава Института национальной памяти Польши (ИНП) Кароль Навроцкий заявил, что его организация готова начать эксгумационные работы на Волыни в течение 24 часов после получения официального подтверждения. Заявление было сделано на пресс-конференции в среду, сообщает RMF24.

Навроцкий напомнил, что ИНП с 2017 года активно борется за то, чтобы результаты эксгумаций и раскопок на Волыни были достоверными. «В период с 2017 по 2024 год мы направили девять таких запросов. Ни один из этих запросов не был принят украинской стороной», - отметил он.

Глава Института добавил, что если публичные заявления политиков будут иметь реальный подтекст, ИНП готов начать работы немедленно. «Бюро розыска и идентификации ИНП готово провести реальные поиски на Волыни в течение 24 часов. Поэтому мы ждем официального подтверждения этой информации», - подчеркнул Навроцкий.

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