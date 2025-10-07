Вищий адмінсуд Чехії вважає, що дохід від надання інтимних послуг підлягає оподаткуванню

Жінка у Чехії, що займалася такою діяльністю, оскаржила нарахований їй податок у розмірі близько 1,8 мільйона крон за два роки.

Вищий адміністративний суд Чехії дійшов висновку, що доходи від надання інтимних послуг мають підлягати оподаткуванню. Про це повідомляє чеське видання iDnes.

Суд розглядав касаційну скаргу фінансового управління, яке нарахувало жінці, яка заробляла шляхом надання інтимних послуг, податок у розмірі близько 1,8 мільйона крон за дворічний період.

Жінка оскаржила податок в Окружному суді в Остраві, який став на її бік. Згідно з його рішенням, доходи від надання інтимних послуг не підлягають оподаткуванню.

Однією з причин, зокрема, є те, що предметом податку на доходи не можуть бути доходи, отримані злочинною діяльністю або з діяльності, яка суперечить добрим моральним звичаям.

Суд повернув справу до податкової інспекції на подальший розгляд. Податкова інспекція подала касаційну скаргу, яку розглядав Вищий адміністративний суд.

"Закон про податки на доходи базується на припущенні, що оподатковуються всі доходи, якщо вони не виключені законом з об'єкта оподаткування або не звільнені від податку. Однак закон прямо не виключає і не звільняє від оподаткування доходи від проституції", – зазначив Вищий адмінсуд.

Він також вказав, що чинне законодавство Чехії не визначає "інтимний бізнес" як кримінальний злочин, на відміну від супутніх явищ – сутенерство, торгівля людьми, тощо.

У результаті Вищий адміністративний суд Чехії повернув справу в окружний суд, який тепер має повторно розглянути її у світлі нових висновків.

У виданні зазначили, що Кримінальний кодекс у Чехії переслідує організовану проституцію, зокрема положеннями про кримінальну відповідальність за сутенерство та торгівлю людьми. Проте сама проституція в Чехії не є кримінальним злочином — законодавство її ні не дозволяє, ні не забороняє.

