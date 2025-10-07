Высший админсуд Чехии считает, что доход от предоставления интимных услуг подлежит налогообложению

Женщина в Чехии, занимавшаяся такой деятельностью, обжаловала начисленный ей налог в размере около 1,8 миллиона крон за два года.

Высший административный суд Чехии пришел к выводу, что доходы от интимных услуг должны подлежать налогообложению. Об этом сообщает чешское издание iDnes.

Суд рассматривал кассационную жалобу финансового управления, которое насчитало женщине, зарабатывавшей путем предоставления интимных услуг, налог в размере около 1,8 миллиона крон за двухлетний период.

Женщина обжаловала налог в Окружном суде в Остраве, который встал на ее сторону. Согласно его решению, доходы от предоставления интимных услуг не подлежат налогообложению.

Одной из причин, в частности, является то, что предметом налога на доходы не могут быть доходы, полученные преступной деятельностью или по деятельности, противоречащей добрым нравственным обычаям.

Суд вернул дело в налоговую инспекцию на дальнейшее рассмотрение. Налоговая инспекция подала кассационную жалобу, рассматриваемую Высшим административным судом.

"Закон о налогах на доходы базируется на предположении, что облагаются налогом все доходы, если они не исключены законом с объекта налогообложения или не освобождены от налога. Однако закон прямо не исключает и не освобождает от налогообложения доходы от проституции", - отметил Высший админсуд.

Он также указал, что действующее законодательство Чехии не определяет "интимный бизнес" как уголовное преступление, в отличие от сопутствующих явлений – сутенерство, торговля людьми и т.п.

В результате Высший административный суд Чехии вернул дело в окружной суд, который должен повторно рассмотреть его в свете новых выводов.

В издании отметили, что Уголовный кодекс в Чехии преследует организованную проституцию, в частности, положениями об уголовной ответственности за сутенерство и торговлю людьми. Однако сама проституция в Чехии не является уголовным преступлением — законодательство ее не разрешает, не запрещает.

