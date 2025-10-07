Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Орбан заявив про «моральний шантаж» Зеленського щодо вступу України в Євросоюз

09:28, 7 жовтня 2025
Угорщина не має жодного морального обов’язку підтримувати вступ України до ЄС, - заявив Віктор Орбан.
Орбан заявив про «моральний шантаж» Зеленського щодо вступу України в Євросоюз
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Президента України Володимира Зеленського в тому, що той нібито тисне на Угорщину, використовуючи "моральний шантаж", аби змусити Будапешт погодитися на вступ України до ЄС. 

Орбан стверджує, що Зеленський нібито "хоче вирішувати, що краще для угорців" та "використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії".

"Угорщина не має жодного морального обов’язку підтримувати вступ України до ЄС. Жодна країна ще ніколи не шантажем здобувала членство в Євросоюзі — і цього разу також так не буде.
Договір ЄС не залишає місця для двозначностей: рішення про членство ухвалюють держави-члени одноголосно", - написав Орбан у соцмережі. 

Також Орбан послався на референдум, де угорський народ переважною більшістю проголосував проти членства України в ЄС.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу.

Як писала «Судово-юридична газета», голова Європейської ради Антоніу Кошта запропонував іншим лідерам ЄС розглянути зміну правил ЄС щодо голосування за відкриття переговорних кластерів, таким чином обійшовши вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на подальші кроки стосовно вступу України.

Втім, на саміті 1 жовтня у Данії лідери ЄС не підтримали цей план. Як повідомляє Politico, справа не лише у позиції Орбана. Так, зміна правил з одностайного голосування країн-членів ЄС на кваліфіковану більшість буде означати, що це правило згодом можна застосувати і до інших ситуацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ЄС Україна Угорщина Володимир Зеленський Орбан

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва