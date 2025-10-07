Орбан заявив про «моральний шантаж» Зеленського щодо вступу України в Євросоюз

Угорщина не має жодного морального обов’язку підтримувати вступ України до ЄС, - заявив Віктор Орбан.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Президента України Володимира Зеленського в тому, що той нібито тисне на Угорщину, використовуючи "моральний шантаж", аби змусити Будапешт погодитися на вступ України до ЄС.

Орбан стверджує, що Зеленський нібито "хоче вирішувати, що краще для угорців" та "використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії".

"Угорщина не має жодного морального обов’язку підтримувати вступ України до ЄС. Жодна країна ще ніколи не шантажем здобувала членство в Євросоюзі — і цього разу також так не буде.

Договір ЄС не залишає місця для двозначностей: рішення про членство ухвалюють держави-члени одноголосно", - написав Орбан у соцмережі.

Також Орбан послався на референдум, де угорський народ переважною більшістю проголосував проти членства України в ЄС.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу.

Як писала «Судово-юридична газета», голова Європейської ради Антоніу Кошта запропонував іншим лідерам ЄС розглянути зміну правил ЄС щодо голосування за відкриття переговорних кластерів, таким чином обійшовши вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на подальші кроки стосовно вступу України.

Втім, на саміті 1 жовтня у Данії лідери ЄС не підтримали цей план. Як повідомляє Politico, справа не лише у позиції Орбана. Так, зміна правил з одностайного голосування країн-членів ЄС на кваліфіковану більшість буде означати, що це правило згодом можна застосувати і до інших ситуацій.

