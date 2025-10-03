Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

В Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу

07:50, 3 жовтня 2025
Поки ЄС не поспішає відкривати перемовні розділи, єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може проводити реформи, не чекаючи формального «зеленого світла».
В Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україні ніхто не заважає і далі проводити реформи, зокрема антикорупційні, які вимагаються для вступу до ЄС, не чекаючи офіційного відкриття ЄС перемовних кластерів. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Звичайно, процес вступу має як технічну, так і політичну складові, але з технічної частини ми вже можемо просуватися. Зараз Україна також здатна реалізовувати реформи. Наприклад, у першому кластері вже підготовлено три дорожні карти. Ми маємо план дій щодо національних меншин.

Нам не потрібно чекати формального запуску наступних етапів — адже головна вимога процесу вступу — це трансформація, і ця трансформація можлива. Реформи можуть впроваджуватися без проходження кожного формального кроку процедури. Водночас, звичайно, ми працюємо над пошуком рішень, аби забезпечити необхідну одностайність тоді, коли вона буде потрібна» – заявила Марта Кос.

На питання стосовно того, що не лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а й ще кілька країн (за даними Politico, це Франція, Нідерланди та Греція) виступають проти плану президента Європейської ради Антоніу Кошти з обходу угорського вето, Марта Кос зазначила, що «ми повинні серйозно ставитися до занепокоєнь держав-членів».

«Але знову ж таки — Україна виконала свої зобов’язання. На мою думку, виконала їх у повному обсязі. Тепер слово за державами-членами та Радою — саме вони мають дати «зелене світло», аби ми не втратили цей надзвичайно важливий імпульс» – додала вона.

Стосовно того, чи є взагалі якісь часові рамки для того, аби для України був відкритий хоча б перший кластер перемовин, Марта Кос заявила, що «не стала б встановлювати часові рамки».

«Щодо пошуку рішення з Угорщиною, я не можу сказати, коли саме це станеться — тим більше, що ми можемо почати впроваджувати реформи вже завтра», вважає вона.

Як відомо, 3 роки тому, влітку 2022 року, Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. У червні 2024 року було оголошено про початок переговорів про вступ до ЄС. Далі Єврокомісія розпочала скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС. 30 вересня 2025 року Україна завершила процес скринінгу. Це означає, що ЄС може розпочати відкриття переговорів за окремими главами та кластерами. Наразі Україна повністю готова до цього, втім, питання поки не виноситься для офіційного прийняття рішення європейськими партнерами.

Як писала «Судово-юридична газета», голова Європейської ради Антоніу Кошта запропонував іншим лідерам ЄС розглянути зміну правил ЄС щодо голосування за відкриття переговорних кластерів, таким чином обійшовши вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на подальші кроки стосовно вступу України.

Втім, на саміті 1 жовтня у Данії лідери ЄС не підтримали цей план. Як повідомляє Politico, справа не лише у позиції Орбана. Так, зміна правил з одностайного голосування країн-членів ЄС на кваліфіковану більшість буде означати, що це правило згодом можна застосувати і до інших ситуацій.

Спротив має місце з боку низки країн ЄС, включно з Францією, Нідерландами та Грецією.

Ці країни стурбовані тим, що, змінюючи правила вступу, вони також обмежать свої можливості блокувати заявки на членство, які вони вважають проблемними. Наприклад, грекам важливо показати, що вони можуть затримати переговори про членство Туреччини, так само як болгари хочуть мати можливість поставити крапку у відносинах із Північною Македонією, а хорвати — заблокувати Сербію.

Ще більшою проблемою є те, що для зміни правил необхідна згода всіх 27 країн-членів, включно з Угорщиною.

«Якби нам довелося змінити чи вдосконалити процес прийняття рішень, це також довелося б вирішувати одноголосно, що сьогодні видається неможливим», — цитує представника адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона Politico.

Видання нагадує, що Париж історично виступав проти вступу Туреччини до ЄС. Ще у 2018 році Макрон заявляв президенту Туреччини Реджепу Ердогану, що в заявки Анкари немає жодних шансів.

Те ж саме стосується Болгарії, яка хоче мати можливість заблокувати вступ Північної Македонії до блоку, або Хорватії, яка історично виступала проти вступу Сербії.

«Публічно лідери ЄС можуть виступати проти блокування Угорщиною України. Але за зачиненими дверима багато хто вважає це зручним прикриттям для власних інтересів», підсумувало видання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна реформа Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу

Поки ЄС не поспішає відкривати перемовні розділи, єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може проводити реформи, не чекаючи формального «зеленого світла».

Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Голова НАЗК Віктор Павлущик на зустрічі з єврокомісаром Мартою Кос заявив, що політична нейтральність НАЗК – запорука довіри

Очільник НАЗК Віктор Павлущик наголосив, що для Нацагентства принципово важливим є «збереження політичної нейтральності».

Мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав — судді ВАКС прокоментували пропозицію обмежити суддівську винагороду 80 тисячами грн

Як зазначив суддя ВАКС Маркіян Галабала, пропозиція обмежити 80 тисячами грн суддівську винагороду призведе до того, що судді в окремих регіонах отримуватимуть меншу зарплату, ніж поліцейський або працівник СБУ.

Лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки

У голів Єврокомісії та Євроради є одна спільна риса: їхні ідеї не мають успіху – Politico.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду