В Еврокомиссии считают, что Украина может продолжать проводить реформы, не дожидаясь официальных шагов от ЕС по вступлению

07:50, 3 октября 2025
Пока ЕС не спешит открывать переговорные разделы, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина может проводить реформы, не дожидаясь формального «зеленого света».
В Еврокомиссии считают, что Украина может продолжать проводить реформы, не дожидаясь официальных шагов от ЕС по вступлению
Украине никто не мешает и дальше проводить реформы, в частности антикоррупционные, которые требуются для вступления в ЕС, не дожидаясь официального открытия ЕС переговорных кластеров. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью «Интерфакс-Украина».

«Конечно, процесс вступления имеет как техническую, так и политическую составляющие, но с технической части мы уже можем продвигаться. Сейчас Украина также способна реализовывать реформы. Например, в первом кластере уже подготовлены три дорожные карты. У нас есть план действий по национальным меньшинствам.

Нам не нужно ждать формального запуска следующих этапов — ведь главное требование процесса вступления — это трансформация, и эта трансформация возможна. Реформы могут внедряться без прохождения каждого формального шага процедуры. В то же время, конечно, мы работаем над поиском решений, чтобы обеспечить необходимое единогласие тогда, когда оно потребуется», – заявила Марта Кос.

На вопрос о том, что не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но и еще несколько стран (по данным Politico, это Франция, Нидерланды и Греция) выступают против плана президента Европейского совета Антониу Кошты по обходу венгерского вето, Марта Кос отметила, что «мы должны серьезно относиться к озабоченностям государств-членов».

«Но опять же — Украина выполнила свои обязательства. По моему мнению, выполнила их в полном объеме. Теперь слово за государствами-членами и Советом — именно они должны дать «зеленый свет», чтобы мы не потеряли этот чрезвычайно важный импульс», – добавила она.

Относительно того, есть ли вообще какие-то временные рамки для того, чтобы для Украины был открыт хотя бы первый кластер переговоров, Марта Кос заявила, что «не стала бы устанавливать временные рамки».

«Относительно поиска решения с Венгрией, я не могу сказать, когда именно это произойдет — тем более, что мы можем начать внедрять реформы уже завтра», – считает она.

Как известно, 3 года назад, летом 2022 года, Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2024 года было объявлено о начале переговоров о вступлении в ЕС. Далее Еврокомиссия начала скрининг соответствия украинского законодательства праву ЕС. 30 сентября 2025 года Украина завершила процесс скрининга. Это означает, что ЕС может начать открытие переговоров по отдельным главам и кластерам. Сейчас Украина полностью готова к этому, впрочем, вопрос пока не выносится для официального принятия решения европейскими партнерами.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава Европейского совета Антониу Кошта предложил другим лидерам ЕС рассмотреть изменение правил ЕС по голосованию за открытие переговорных кластеров, таким образом обойдя вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на дальнейшие шаги по вступлению Украины.

Впрочем, на саммите 1 октября в Дании лидеры ЕС не поддержали этот план. Как сообщает Politico, дело не только в позиции Орбана. Так, изменение правил с единогласного голосования стран-членов ЕС на квалифицированное большинство будет означать, что это правило впоследствии можно применить и к другим ситуациям.

Сопротивление имеет место со стороны ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию. Эти страны обеспокоены тем, что, меняя правила вступления, они также ограничат свои возможности блокировать заявки на членство, которые они считают проблемными. Например, грекам важно показать, что они могут задержать переговоры о членстве Турции, так же как болгары хотят иметь возможность поставить точку в отношениях с Северной Македонией, а хорваты — заблокировать Сербию.

Еще большей проблемой является то, что для изменения правил необходимо согласие всех 27 стран-членов, включая Венгрию.

«Если бы нам пришлось изменить или усовершенствовать процесс принятия решений, это также пришлось бы решать единогласно, что сегодня представляется невозможным», — цитирует представителя администрации президента Франции Эммануэля Макрона Politico.

Издание напоминает, что Париж исторически выступал против вступления Турции в ЕС. Еще в 2018 году Макрон заявлял президенту Турции Реджепу Эрдогану, что у заявки Анкары нет никаких шансов.

То же самое касается Болгарии, которая хочет иметь возможность заблокировать вступление Северной Македонии в блок, или Хорватии, которая исторически выступала против вступления Сербии.

«Публично лидеры ЕС могут выступать против блокирования Венгрией Украины. Но за закрытыми дверями многие считают это удобным прикрытием для собственных интересов», – подытожило издание.

Автор: Наталя Мамченко

ЕС Украина реформа Еврокомиссия

