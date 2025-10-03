В Еврокомиссии считают, что Украина может продолжать проводить реформы, не дожидаясь официальных шагов от ЕС по вступлению

Пока ЕС не спешит открывать переговорные разделы, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина может проводить реформы, не дожидаясь формального «зеленого света».

Украине никто не мешает и дальше проводить реформы, в частности антикоррупционные, которые требуются для вступления в ЕС, не дожидаясь официального открытия ЕС переговорных кластеров. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью «Интерфакс-Украина».

«Конечно, процесс вступления имеет как техническую, так и политическую составляющие, но с технической части мы уже можем продвигаться. Сейчас Украина также способна реализовывать реформы. Например, в первом кластере уже подготовлены три дорожные карты. У нас есть план действий по национальным меньшинствам.

Нам не нужно ждать формального запуска следующих этапов — ведь главное требование процесса вступления — это трансформация, и эта трансформация возможна. Реформы могут внедряться без прохождения каждого формального шага процедуры. В то же время, конечно, мы работаем над поиском решений, чтобы обеспечить необходимое единогласие тогда, когда оно потребуется», – заявила Марта Кос.

На вопрос о том, что не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но и еще несколько стран (по данным Politico, это Франция, Нидерланды и Греция) выступают против плана президента Европейского совета Антониу Кошты по обходу венгерского вето, Марта Кос отметила, что «мы должны серьезно относиться к озабоченностям государств-членов».

«Но опять же — Украина выполнила свои обязательства. По моему мнению, выполнила их в полном объеме. Теперь слово за государствами-членами и Советом — именно они должны дать «зеленый свет», чтобы мы не потеряли этот чрезвычайно важный импульс», – добавила она.

Относительно того, есть ли вообще какие-то временные рамки для того, чтобы для Украины был открыт хотя бы первый кластер переговоров, Марта Кос заявила, что «не стала бы устанавливать временные рамки».

«Относительно поиска решения с Венгрией, я не могу сказать, когда именно это произойдет — тем более, что мы можем начать внедрять реформы уже завтра», – считает она.

Как известно, 3 года назад, летом 2022 года, Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2024 года было объявлено о начале переговоров о вступлении в ЕС. Далее Еврокомиссия начала скрининг соответствия украинского законодательства праву ЕС. 30 сентября 2025 года Украина завершила процесс скрининга. Это означает, что ЕС может начать открытие переговоров по отдельным главам и кластерам. Сейчас Украина полностью готова к этому, впрочем, вопрос пока не выносится для официального принятия решения европейскими партнерами.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава Европейского совета Антониу Кошта предложил другим лидерам ЕС рассмотреть изменение правил ЕС по голосованию за открытие переговорных кластеров, таким образом обойдя вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на дальнейшие шаги по вступлению Украины.

Впрочем, на саммите 1 октября в Дании лидеры ЕС не поддержали этот план. Как сообщает Politico, дело не только в позиции Орбана. Так, изменение правил с единогласного голосования стран-членов ЕС на квалифицированное большинство будет означать, что это правило впоследствии можно применить и к другим ситуациям.

Сопротивление имеет место со стороны ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию. Эти страны обеспокоены тем, что, меняя правила вступления, они также ограничат свои возможности блокировать заявки на членство, которые они считают проблемными. Например, грекам важно показать, что они могут задержать переговоры о членстве Турции, так же как болгары хотят иметь возможность поставить точку в отношениях с Северной Македонией, а хорваты — заблокировать Сербию.

Еще большей проблемой является то, что для изменения правил необходимо согласие всех 27 стран-членов, включая Венгрию.

«Если бы нам пришлось изменить или усовершенствовать процесс принятия решений, это также пришлось бы решать единогласно, что сегодня представляется невозможным», — цитирует представителя администрации президента Франции Эммануэля Макрона Politico.

Издание напоминает, что Париж исторически выступал против вступления Турции в ЕС. Еще в 2018 году Макрон заявлял президенту Турции Реджепу Эрдогану, что у заявки Анкары нет никаких шансов.

То же самое касается Болгарии, которая хочет иметь возможность заблокировать вступление Северной Македонии в блок, или Хорватии, которая исторически выступала против вступления Сербии.

«Публично лидеры ЕС могут выступать против блокирования Венгрией Украины. Но за закрытыми дверями многие считают это удобным прикрытием для собственных интересов», – подытожило издание.

Автор: Наталя Мамченко

