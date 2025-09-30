Практика судів
Єврокомісія готується обійти вето Угорщини щодо відкриття переговорних розділів для вступу України до ЄС

13:46, 30 вересня 2025
Лідери ЄС можуть змінити правила та відійти від необхідності одностайності для відкриття переговорних кластерів з Україною, що дозволило б продовжити реформи.
Єврокомісія готується обійти вето Угорщини щодо відкриття переговорних розділів для вступу України до ЄС
У Єврокомісії вітають план голови Європейської ради Антоніу Кошти обійти вето Угорщини та продовжити розгляд заявок України та Молдови на вступ до ЄС без необхідності забезпечити одностайність країн-членів ЄС. Про це повідомляє Politico.

Згідно з пропозицією Кошти, кваліфікована більшість країн проголосує за відкриття так званих переговорних кластерів для двох країн. Чинні правила вимагають, щоб усі 27 країн-членів ЄС дали згоду на кожен етап процесу вступу.

«Можливість наділення Ради повноваженнями ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю можна було б вивчити як проміжні кроки у процесі розширення», — заявив представник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьє.

Хоча план Кошти, як і раніше, вимагає одностайного схвалення остаточного вступу країни — зберігаючи колективні повноваження країн ЄС щодо остаточного рішення — зниження порогу для початку переговорів могло б зрушити справу з мертвої точки.

Цей крок допоможе країнам-кандидатам, таким як Україна та Молдова, розпочати реформи для відповідності стандартам ЄС, навіть якщо один або два члени офіційно виступають проти початку переговорів.

Дипломати ЄС розглядають пропозицію Кошти як спосіб подолати постійні перешкоди з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чиє вето загальмувало прогрес України та Молдови.

«Коли країну затримують без будь-яких об'єктивних причин, незважаючи на те, що вона відповідає критеріям, довіра до всього процесу розширення опиняється під загрозою», — заявив Мерсьє.

Підтримуючи зусилля щодо прискорення цього процесу, Комісія підкреслила, що будь-яке рішення про просування переговорів про членство в ЄС зрештою залишається за країнами-членами.

«Держави-члени мають самі ухвалити рішення про подальші кроки, і ми сподіваємося відкрити перший кластер якнайшвидше», — сказав Мерсьє.

Кластери є ключовими етапами процесу вступу до ЄС, об'єднуючи 35 глав переговорів у шість політичних областей, таких як основні права, внутрішній ринок та конкурентоспроможність.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Єврокомісія у рекордні терміни завершила скринінг українського законодавства.

За словами єврокомісара з питань розширення Марти Кос, фахівці Єврокомісії проаналізували 100 тисяч сторінок українського законодавства, порівнявши його з нормами ЄС.

«Ми здійснили цей процес менш ніж за один рік. Це швидше, ніж відбувалося будь-коли до цього», — підкреслила вона.

Кос додала, що тепер Єврокомісія має чітке розуміння подальших кроків і планує обговорити це з українськими чиновниками в Києві. Вона зазначила, що ні Україна, ні Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», єврокомісар з питань розширення Марта Кос прибула до Києва та зустрінеться з представниками ВАКС, НАБУ, САП, а також громадськістю.

Автор: Наталя Мамченко

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

