Еврокомиссия готовится обойти вето Венгрии по вопросу открытия переговорных разделов для вступления Украины в ЕС

В Еврокомиссии приветствуют план председателя Европейского совета Антониу Кошты обойти вето Венгрии и продолжить рассмотрение заявок Украины и Молдовы на вступление в ЕС без необходимости обеспечить единогласие стран-членов ЕС. Об этом сообщает Politico.

Согласно предложению Кошты, квалифицированное большинство стран проголосует за открытие так называемых переговорных кластеров для двух стран. Действующие правила требуют, чтобы все 27 стран-членов ЕС дали добро на каждый этап процесса вступления.

«Возможность наделения Совета полномочиями принимать решения квалифицированным большинством можно было бы изучить в качестве промежуточных шагов в процессе расширения», — заявил представитель Европейской комиссии по вопросам расширения Гийом Мерсье.

Хотя план Кошты по-прежнему требует единогласного одобрения окончательного вступления страны — сохраняя коллективные полномочия стран ЕС в отношении окончательного решения — снижение порога для начала переговоров могло бы сдвинуть дело с мертвой точки.

Этот шаг поможет странам-кандидатам, таким как Украина и Молдова, начать реформы для соответствия стандартам ЕС, даже если один или два члена официально выступают против начала переговоров.

Дипломаты ЕС рассматривают предложение Кошты как способ преодолеть постоянные препятствия со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чье вето затормозило прогресс Украины и Молдовы.

«Когда страну задерживают без каких-либо объективных причин, несмотря на то, что она соответствует критериям, доверие ко всему процессу расширения оказывается под угрозой», — заявил Мерсье.

Поддерживая усилия по ускорению этого процесса, Комиссия подчеркнула, что любое решение о продвижении переговоров о членстве в ЕС в конечном итоге остается за странами-членами.

«Государства-члены должны сами принять решение о дальнейших шагах, и мы надеемся открыть первый кластер как можно скорее», — сказал Мерсье.

Кластеры являются ключевыми этапами процесса вступления в ЕС, объединяя 35 глав переговоров в шесть политических областей, таких как основные права, внутренний рынок и конкурентоспособность.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Еврокомиссия в рекордные сроки завершила скрининг украинского законодательства.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, специалисты Еврокомиссии проанализировали 100 тысяч страниц украинского законодательства, сравнив его с нормами ЕС.

«Мы осуществили этот процесс менее чем за один год. Это быстрее, чем происходило когда-либо до этого», — подчеркнула она.

Кос добавила, что теперь Еврокомиссия имеет четкое понимание дальнейших шагов и планирует обсудить это с украинскими чиновниками в Киеве. Она отметила, что ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прибыла в Киев и встретится с представителями ВАКС, НАБУ, САП, а также общественностью.

Автор: Наталя Мамченко

