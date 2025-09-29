Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ – еврокомиссар Марта Кос встретится с представителями ВАКС, НАБУ, САП

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что «нельзя позволить украинским реформам остановиться».

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 29 сентября прибыла в Украину для проверки соответствия украинского законодательства европейскому, что предшествует открытию переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС.

Как сообщает Еврокомиссия, Марта Кос 1 октября проведет встречи с представителями власти, правительства и парламента Украины, чтобы обсудить программу реформ, связанных с вступлением в ЕС. Она также встретится с представителями «украинских антикоррупционных институций (НАБУ, САП, ВАКС, БЕБ, НАПК), чтобы подчеркнуть важность верховенства права и антикоррупционных реформ на пути Украины к вступлению в ЕС».

Таким образом, в Еврокомиссии причисляют Высший антикоррупционный суд к «антикоррупционным институциям» вместе с органами расследования и стороной обвинения.

Также еврокомиссар встретится с «гражданским обществом».

Марта Кос приехала в Киев, поскольку Украина завершает процедуру проверки (скрининга) законодательства, необходимого для продвижения в переговорах.

«Все кластеры были проверены в рекордные сроки. Украина выполнила поставленные задачи. Украина готова к следующему шагу. Теперь дело за государствами-членами, которые должны дать зеленый свет», — цитирует Кос Politico.

«Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ. Сейчас самое время ускориться» – считает она.

Напомним, что правила Брюсселя требуют от всех 27 стран-членов согласия на прием новых членов в Европейский Союз. Но, как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался правом вето своей страны, чтобы заблокировать дальнейшие движение для переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В то же время, председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается заручиться поддержкой столиц ЕС, чтобы преодолеть тупиковую ситуацию вокруг возможного членства Украины и Молдовы. Об этом сообщает Politico.

Лидеры ЕС соберутся на саммит в Копенгагене на этой неделе.

По словам пяти дипломатов и официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, Кошта пытался заручиться поддержкой столиц ЕС в вопросе упрощения процесса приема новых членов и выхода из тупика по вопросу возможного членства Украины и Молдовы, несмотря на противодействие Венгрии.

Молдова находится «в паре» с Киевом в процессе вступления и не сможет двигаться вперед, пока сохраняется тупиковая ситуация.

Согласно предложению Кошты, так называемые переговорные кластеры — ключевые юридические шаги на пути к членству — могли бы быть открыты с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не единогласного решения. Закрытие кластера по-прежнему потребовало бы поддержки всех столиц ЕС, но более низкий стандарт для начала переговоров позволил бы Украине и Молдове начать реформы, необходимые для демонстрации прогресса в достижении стандартов ЕС в конкретных областях политики.

По словам источника, знакомого с планом, они могли бы продвигать свои заявки на членство, даже если одна или две страны выступают против.

По словам дипломатов, Кошта напрямую лоббировал эту идею перед лидерами ЕС во время недавнего «тура по столицам», а также во время двусторонних переговоров в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке.

«Расширение — важный приоритет для председателя Европейского совета», — заявил один из чиновников. «Он рассматривает его как важнейшую геополитическую инвестицию, которую может сделать ЕС. Именно поэтому он считает важным продолжить обсуждение путей, которые позволят воплотить усилия Украины по реформированию в конкретные шаги», цитирует его издание.

Автор: Наталя Мамченко

