Ані Україна, ані Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ – єврокомісар Марта Кос зустрінеться з представниками ВАКС, НАБУ, САП

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що «не можна дозволити українським реформам зупинитися».

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос 29 вересня прибула в Україну для перевірки відповідності українського законодавства європейському, що передує відкриттю переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Як повідомляє Єврокомісія, Марта Кос 1 жовтня проведе зустрічі з представниками влади, уряду та парламенту України, щоб обговорити програму реформ, пов'язаних із вступом до ЄС. Вона також зустрінеться з представниками «українських антикорупційних інституцій (НАБУ, САП, ВАКС, БЕБ, НАЗК), щоб підкреслити важливість верховенства права та антикорупційних реформ на шляху України до вступу в ЄС».

Таким чином, у Єврокомісії зараховують Вищий антикорупційний суд до «антикорупційних інституцій» разом з органами розслідування та стороною обвинувачення.

Також єврокомісар зустрінеться з «громадянським суспільством».

Марта Кос приїхала до Києва, оскільки Україна завершує процедуру перевірки (скринінгу) законодавства, необхідного для просування в переговорах.

«Всі кластери були перевірені в рекордні терміни. Україна виконала поставлені завдання. Україна готова до наступного кроку. Тепер справа за державами-членами, які мають дати зелене світло», — цитує Кос Politico.

«Ні Україна, ні Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ. Зараз саме час прискоритися» – вважає вона.

Нагадаємо, що правила Брюсселя вимагають згоди всіх 27 країн-членів на прийом нових членів до Європейського Союзу. Але, як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скористався правом вето своєї країни, щоб заблокувати подальший рух для переговорів про вступ України до ЄС.

Водночас, голова Європейської ради Антоніу Кошта намагається заручитися підтримкою столиць ЄС, щоб подолати тупикову ситуацію навколо можливого членства України та Молдови. Про це повідомляє Politico.

Лідери ЄС зберуться на саміт у Копенгагені цього тижня.

За словами п'яти дипломатів та офіційних осіб, які побажали залишитися анонімними, Кошта намагався заручитися підтримкою столиць ЄС у питанні спрощення процесу прийому нових членів та виходу з глухого кута щодо можливого членства України та Молдови, незважаючи на протидію Угорщини.

Молдова перебуває «в парі» з Києвом у процесі вступу і не зможе рухатися вперед, доки зберігається тупикова ситуація.

Згідно з пропозицією Кошти, так звані переговорні кластери — ключові юридичні кроки на шляху до членства — могли б бути відкриті за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС, а не одностайного рішення. Закриття кластера, як і раніше, вимагало б підтримки всіх столиць ЄС, але нижчий стандарт для початку переговорів дозволив би Україні та Молдові розпочати реформи, необхідні для демонстрації прогресу в досягненні стандартів ЄС у конкретних галузях політики.

За словами джерела, знайомого з планом, вони могли б просувати свої заявки на членство, навіть якщо одна або дві країни виступають проти.

За словами дипломатів, Кошта напряму лобіював цю ідею перед лідерами ЄС під час недавнього «туру столицями», а також під час двосторонніх переговорів у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку.

«Розширення — важливий пріоритет для голови Європейської ради», — заявив один із чиновників. «Він розглядає його як найважливішу геополітичну інвестицію, яку може зробити ЄС. Саме тому він вважає важливим продовжити обговорення шляхів, які дозволять втілити зусилля України щодо реформування в конкретні кроки», цитує його видання.

Автор: Наталя Мамченко

