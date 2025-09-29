Практика судов
  1. В Украине

Еврокомиссия рекордно быстро завершила скрининг украинского законодательства

19:54, 29 сентября 2025
Еврокомиссия проанализировала 100 тысяч страниц украинского законодательства менее чем за год.
Фото: Getty Images
Еврокомиссия завершила скрининг украинского законодательства, что произошло быстрее, чем в любом другом случае ранее, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время визита в Закарпатье.

«Именно с Закарпатья я начинаю свой трехдневный визит в Украину и очень символично, что я сегодня здесь - именно сегодня мы завершили процесс скрининга законодательства Украины», - отметила Кос.

По ее словам, специалисты Еврокомиссии проанализировали 100 тысяч страниц украинского законодательства, сравнив его с нормами ЕС. «Мы осуществили этот процесс менее чем за один год. Это быстрее, чем происходило когда-либо до этого», — подчеркнула она.

Кос добавила, что теперь Еврокомиссия имеет четкое понимание дальнейших шагов и планирует обсудить это с украинскими чиновниками в Киеве.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос встретится с представителями ВАКС, НАБУ, САП. Она отметила, что ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ.

