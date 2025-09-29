Єврокомісія рекордно швидко завершила скринінг українського законодавства

Єврокомісія проаналізувала 100 тисяч сторінок українського законодавства менш ніж за рік.

Єврокомісія завершила скринінг українського законодавства, що сталося швидше, ніж у будь-якому іншому випадку раніше, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час візиту до Закарпаття.

«Саме із Закарпаття я починаю свій триденний візит до України і дуже символічно, що я сьогодні тут - саме сьогодні ми завершили процес скринінгу законодавства України», — зазначила Кос.

За її словами, фахівці Єврокомісії проаналізували 100 тисяч сторінок українського законодавства, порівнявши його з нормами ЄС. «Ми здійснили цей процес менш ніж за один рік. Це швидше, ніж відбувалося будь-коли до цього», — підкреслила вона.

Кос додала, що тепер Єврокомісія має чітке розуміння подальших кроків і планує обговорити це з українськими посадовцями в Києві.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», єврокомісар з питань розширення Марта Кос зустрінеться з представниками ВАКС, НАБУ, САП. Вона зазначила що ані Україна, ані Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ.

