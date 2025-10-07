Практика судов
Орбан заявил о «моральном шантаже» Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз

09:28, 7 октября 2025
Венгрия не имеет никакой моральной обязанности поддерживать вступление Украины в ЕС, – заявил Виктор Орбан.
Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы оказывает давление на Венгрию, используя "моральный шантаж", чтобы заставить Будапешт согласиться на вступление Украины в ЕС.

Орбан утверждает, что Зеленский якобы "хочет решать, что лучше для венгров" и "использует свою привычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные действия".

"Венгрия не имеет никакой моральной обязанности поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна еще никогда не шантажом обретала членство в Евросоюзе — и в этот раз тоже так не будет.
Договор ЕС не оставляет места для двусмысленностей: решение о членстве принимают государства-члены единогласно", - написал Орбан в соцсети.

Также Орбан сослался на референдум, где венгерский народ подавляющим большинством проголосовал против членства Украины в ЕС.

Напомним, в Еврокомиссии считают, что Украина может дальше проводить реформы, не дожидаясь официальных шагов от ЕС по вступлению.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава Европейского совета Антониу Кошта предложил другим лидерам ЕС рассмотреть изменение правил ЕС по голосованию за открытие переговорных кластеров, таким образом обойдя вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на дальнейшие шаги по вступлению Украины.

Впрочем, на саммите 1 октября в Дании лидеры ЕС не поддержали этот план. Как сообщает Politico, дело не только в позиции Орбана. Так, изменение правил с единогласного голосования стран-членов ЕС на квалифицированное большинство будет означать, что это правило впоследствии можно применить и к другим ситуациям.

