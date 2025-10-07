Сенат США провалив голосування щодо фінансування уряду — шатдаун триває

Дві пропозиції щодо фінансування уряду провалилися у Сенаті США.

Сенат США не ухвалив короткострокової резолюції про фінансування державного бюджету Сполучених Штатів, тож шатдаун триває. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

Сенат вп'яте провалив голосування за два короткострокових бюджетних резолюцій про тимчасове фінансування роботи відомств федерального уряду за відсутності бюджетного законодавства на 2026 фінансовий рік.

Як пояснила Стефанішина, резолюцію від Демократичної партії, яка включала питання охорони здоров’я, не підтримала республіканська більшість у Сенаті.

Водночас інший варіант резолюції — вже від Республіканської партії, який діятиме до 21 листопада, — був підтриманий минулого тижня в Палаті представників, але під час голосування в Сенаті отримав лише 52 з потрібних 60 голосів.

Як пише BBC, не допомогла навіть погроза з боку президента Дональда Трампа, що ще один невдалий день голосування запустить процес масових звільнень. Ані документ, який запропонували демократи, ані варіант республіканців не набрав необхідних 60 голосів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у США 1 жовтня наступив шатдаун — часткове призупинення роботи уряду. Ольга Стефанішина повідомила, що шатдаун у Сполучених Штатах не впливає на постачання зброї Україні

