Сенат США провалил голосование насчет финансирования правительства — шатдаун продолжается

Два предложения по финансированию правительства провалились в Сенате США.

Сенат США не принял краткосрочную резолюцию о финансировании государственного бюджета Соединенных Штатов, поэтому шатдаун продолжается. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Сенат в пятый раз провалил голосование за два краткосрочных бюджетных резолюций о временном финансировании работы ведомств федерального правительства при отсутствии бюджетного законодательства на 2026 финансовый год.

Как пояснила Стефанишина, резолюцию от Демократической партии, включавшей вопросы здравоохранения, не поддержало республиканское большинство в Сенате.

В то же время, другой вариант резолюции — уже от Республиканской партии, который будет действовать до 21 ноября, — был поддержан на прошлой неделе в Палате представителей, но во время голосования в Сенате получил лишь 52 из 60 голосов.

Как пишет BBC, не помогла даже угроза со стороны президента Дональда Трампа, что еще один неудачный день голосования запустит процесс массовых увольнений. Ни документ, который предложили демократы, ни вариант республиканцев не набрал необходимых 60 голосов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в США 1 октября наступил шатдаун — частичная приостановка работы правительства.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что шатдаун в Соединенных Штатах не влияет на поставки оружия Украине.

