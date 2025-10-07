Зеленський пригрозив місцевим посадовцям «заходами», якщо вони не розв'яжуть «критичні проблеми»

Зеленський пригрозив місцевій владі кадровими рішеннями, якщо не будуть вирішені критичні проблеми.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що центральна влада ухвалюватиме кадрові рішення щодо місцевих посадовців, які не можуть або не хочуть ефективно розв’язувати критичні проблеми в регіонах.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні після проведення енергетичної Ставки Верховного Головнокомандувача.

«На жаль, не всюди є ефективна місцева влада, і якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть подолати критичні проблеми самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато», — наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що під час засідання Ставки обговорювали стан енергетичної інфраструктури у регіонах — від Славутича до Запоріжжя, а також ситуацію на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Полтавщині, в центральних, південних та західних областях.

Окремо увагу приділили Миколаєву та Одесі.

Під час наради заслухали доповіді військових командувачів щодо посилення систем ППО та захисту енергооб’єктів. Зеленський наголосив, що всі запити місцевої влади, зокрема з Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, уже погоджені.

Крім того, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та віцепрем’єр Олексій Кулеба відвідали регіони, зокрема Шостку та Одесу, для перевірки стану підготовки до зими.

Президент поставив конкретні завдання щодо підготовки генерації та запасів обладнання на зиму, а також збільшення резервів газу.

