Зеленский пригрозил местным должностным лицам «мерами», если они не решат «критические проблемы»

Зеленский пригрозил местной власти кадровыми решениями, если не будут решены критические проблемы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что центральная власть будет принимать кадровые решения в отношении местных должностных лиц, которые не могут или не хотят эффективно решать критические проблемы в регионах.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении после проведения энергетической Ставки Верховного Главнокомандующего.

«К сожалению, не везде есть эффективная местная власть, и если руководители на местах не хотят или не могут преодолеть критические проблемы самостоятельно, будут решения центральной власти в отношении них. Сейчас дал поручения и правительству, и нашим военным. Времени до зимы немного», — подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что во время заседания Ставки обсуждали состояние энергетической инфраструктуры в регионах — от Славутича до Запорожья, а также ситуацию в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, центральных, южных и западных областях.

Отдельное внимание уделили Николаеву и Одессе.

Во время совещания заслушали доклады военных командующих о усилении систем ПВО и защите энергообъектов. Зеленский подчеркнул, что все запросы местной власти, в частности из Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, уже согласованы.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер Алексей Кулеба посетили регионы, в частности Шостку и Одессу, для проверки состояния подготовки к зиме.

Президент поставил конкретные задачи по подготовке генерации и запасов оборудования к зиме, а также по увеличению резервов газа.

