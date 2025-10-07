Практика судов
Зеленский пригрозил местным должностным лицам «мерами», если они не решат «критические проблемы»

10:35, 7 октября 2025
Зеленский пригрозил местной власти кадровыми решениями, если не будут решены критические проблемы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что центральная власть будет принимать кадровые решения в отношении местных должностных лиц, которые не могут или не хотят эффективно решать критические проблемы в регионах.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении после проведения энергетической Ставки Верховного Главнокомандующего.

«К сожалению, не везде есть эффективная местная власть, и если руководители на местах не хотят или не могут преодолеть критические проблемы самостоятельно, будут решения центральной власти в отношении них. Сейчас дал поручения и правительству, и нашим военным. Времени до зимы немного», — подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что во время заседания Ставки обсуждали состояние энергетической инфраструктуры в регионах — от Славутича до Запорожья, а также ситуацию в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, центральных, южных и западных областях.

Отдельное внимание уделили Николаеву и Одессе.

Во время совещания заслушали доклады военных командующих о усилении систем ПВО и защите энергообъектов. Зеленский подчеркнул, что все запросы местной власти, в частности из Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, уже согласованы.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер Алексей Кулеба посетили регионы, в частности Шостку и Одессу, для проверки состояния подготовки к зиме.

Президент поставил конкретные задачи по подготовке генерации и запасов оборудования к зиме, а также по увеличению резервов газа.

