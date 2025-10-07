Верховна Рада розгляне законопроект про відновлення конкурсів на держслужбу

Верховна Рада розгляне в першому читанні законопроект 13478-1 про відновлення конкурсів на державну службу, який зареєстрували перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко та член комітету з держвлади Віталій Безгін.
Законопроект також передбачає строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу.
Перехідні положення законопроекту передбачають наступне.
Конкурси на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, оголошуються:
Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено до набрання чинності цим Законом у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, становить:
У разі припинення чи скасування воєнного стану до 1 червня 2026 року призначення на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому ч. 5 статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» у період з дня припинення чи скасування воєнного стану до:
Ці положення не поширюються на державні органи та органи місцевого самоврядування, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії.
Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в органах місцевого самоврядування.
Разом з тим, передбачено, що суб’єкт призначення після відновлення проведення конкурсу для відповідної категорії посади державної служби може прийняти рішення про продовження проходження державної служби державним службовцем, призначеним у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, за його згодою без обов’язкового проведення конкурсу за певних умов.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.