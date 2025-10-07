Верховная Рада рассмотрит законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу

Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект №13478-1 о возобновлении конкурсов на государственную службу, который зарегистрировали первый вице-спикер парламента Александр Корниенко и член комитета по госвласти Виталий Безгин.
Законопроект также предусматривает сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые были назначены лица без конкурса во время действия военного положения.
Переходные положения законопроекта предусматривают следующее.
Конкурсы на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, занимаемые лицами, назначенными в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, объявляются:
Предельный срок пребывания лица на должности, на которую оно назначено до вступления в силу этого Закона в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, составляет:
В случае прекращения или отмены военного положения до 1 июня 2026 года назначение на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 5 статьи 10 Закона «О правовом режиме военного положения», в период со дня прекращения или отмены военного положения до:
Эти положения не распространяются на государственные органы и органы местного самоуправления, расположенные на территориях, на которых ведутся боевые действия.
Государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, не могут быть переведены на другие должности государственной службы или должности в органах местного самоуправления.
Вместе с тем, предусмотрено, что субъект назначения после возобновления проведения конкурса для соответствующей категории должности государственной службы может принять решение о продлении прохождения государственной службы государственным служащим, назначенным в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, по его согласию без обязательного проведения конкурса при определенных условиях.
Автор: Наталя Мамченко
