Верховная Рада рассмотрит законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу

09:00, 7 октября 2025
Конкурсы планируют возобновить с 1 июня 2026 года.
Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект №13478-1 о возобновлении конкурсов на государственную службу, который зарегистрировали первый вице-спикер парламента Александр Корниенко и член комитета по госвласти Виталий Безгин.

Законопроект также предусматривает сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые были назначены лица без конкурса во время действия военного положения.

Переходные положения законопроекта предусматривают следующее.

Конкурсы на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, занимаемые лицами, назначенными в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, объявляются:

  • на должности в органах местного самоуправления — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;
  • на должности государственной службы категории “А”с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 9 месяцев;
  • на должности государственной службы категории “Б”с 1 июля 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;
  • на должности государственной службы категории “В”с 1 сентября 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 18 месяцев.

Предельный срок пребывания лица на должности, на которую оно назначено до вступления в силу этого Закона в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, составляет:

  • для должностей государственной службы категорий “А” и “Б”18 месяцев со дня возобновления конкурсов на такие должности;
  • для должностей государственной службы категории “В” и должностей в органах местного самоуправления — 24 месяца со дня возобновления конкурсов.

В случае прекращения или отмены военного положения до 1 июня 2026 года назначение на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 5 статьи 10 Закона «О правовом режиме военного положения», в период со дня прекращения или отмены военного положения до:

  • 1 июня 2026 года — на должности государственной службы категории “А”, должности в органах местного самоуправления;
  • 1 июля 2026 года — на должности государственной службы категории “Б”;
  • 1 сентября 2026 года — на должности государственной службы категории “В”.

Эти положения не распространяются на государственные органы и органы местного самоуправления, расположенные на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, не могут быть переведены на другие должности государственной службы или должности в органах местного самоуправления.

Вместе с тем, предусмотрено, что субъект назначения после возобновления проведения конкурса для соответствующей категории должности государственной службы может принять решение о продлении прохождения государственной службы государственным служащим, назначенным в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, по его согласию без обязательного проведения конкурса при определенных условиях.

Автор: Наталя Мамченко

