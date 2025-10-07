Практика судів
Ангела Меркель пов’язала війну в Україні з коронавірусом та натякнула на «провину» Польщі і країн Балтії

08:37, 7 жовтня 2025
Ексканцлерка Німеччини Меркель заявила, що Польща та країни Балтії «заважали» налагодженню прямих контактів з Путіним.
Фото: AP Photo / Petros Giannakouris
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну ідею прямих переговорів ЄС з Кремлем "заблокували" Польща та країни Балтії. Водночас вона зазначила, що пандемія COVID-19 негативно вплинула на ситуацію навколо України, оскільки не було можливості вести особисті перемовини з Путіним. Про це вона сказала в інтерв’ю угорському проєкту Partizan, передає Вild.

За словами Меркель, у червні 2021 року вонапомітила, що Путін не ставиться серйозно до Мінських угод, підписаних у 2015 році. У зв’язку з цим, на її думку, виникла потреба у новому форматі перемовин із РФ, однак цю ініціативу не підтримали Польща та країни Балтії.

"Я хотіла нового формату, щоб ми могли говорити з Путіним безпосередньо як Європейський Союз", — сказала колишня канцлерка Німеччини.

Проте цю ініціативу, за словами ексканцлерки, заблокували Польща та країни Балтії — через "побоювання", що ЄС не зможе виробити єдину політику щодо РФ.

Меркель додала, що пандемія COVID-19 також стала одним із факторів, що вплинули на рішення Путіна розв’язати повномасштабну війну проти України, оскільки не було змоги вести з ним особисті переговори.

"Ми більше не могли зустрічатися, тому що Путін боявся пандемії коронавірусу. Якщо ви не можете зустрічатися, якщо ви не можете обговорювати розбіжності віч-на-віч, то ви не зможете знайти нові компроміси", — сказала Меркель, зазначивши, що "коронавірус — головна причина", чому РФ політично радикалізувалася та зрештою напала на Україну.

