Ангела Меркель связала войну в Украине с коронавирусом и намекнула на «вину» Польши и стран Балтии

08:37, 7 октября 2025
Экс-канцлер Германии заявила, что Польша и страны Балтии «мешали» налаживанию прямых контактов с Путиным.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еще до полномасштабного вторжения России в Украину идею прямых переговоров ЕС с Кремлем "заблокировали" Польша и страны Балтии. В то же время, она отметила, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на ситуацию вокруг Украины, поскольку не было возможности вести личные переговоры с Путиным. Об этом она сказала в интервью венгерскому проекту Partizan, передает Вild.

По словам Меркель, в июне 2021 она заметила, что Путин не относится серьезно к Минским соглашениям, подписанным в 2015 году. В этой связи, по ее мнению, возникла необходимость в новом формате переговоров с РФ, однако эту инициативу не поддержали Польша и страны Балтии.

"Я хотела нового формата, чтобы мы могли говорить с Путиным непосредственно как Европейский Союз", - сказала бывший канцлер Германии.

Однако эту инициативу, по словам экс-канцлера, заблокировали Польша и страны Балтии из-за "опасений", что ЕС не сможет выработать единую политику в отношении РФ.

Меркель добавила, что пандемия COVID-19 стала одним из факторов, повлиявших на решение Путина развязать полномасштабную войну против Украины, поскольку не было возможности вести с ним личные переговоры.

"Мы больше не могли встречаться, потому что Путин боялся пандемии коронавируса. Если вы не можете встречаться, если вы не можете обсуждать разногласия лицом к лицу, то вы не сможете найти новые компромиссы", — сказала Меркель, отметив, что "коронавирус — главная причина", почему РФ политически радикализировалась и в конце концов.

