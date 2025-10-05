Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

У Київському обласному ТЦК назвали ворожою пропагандою відео з «мобілізацією кота», відео

16:49, 5 жовтня 2025
У терцентрі підкреслили, що зовнішній вигляд людей на відео з котом не відповідає формі ТЦК.
У Київському обласному ТЦК назвали ворожою пропагандою відео з «мобілізацією кота», відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У мережі поширилось відео на якому двоє чоловіків у військові формі зупиняються на одній з вулиці. На кадрах видно, що один з них підходить до кота, який в той час гуляв вулицею, та забирає до авто. Після цього молодики їдуть з місця події.

Користувачі звинуватили військових ТЦК у «мобілізації» кота.

Київський обласний ТЦК оприлюднив заяву, в якій назвав поширення таких матеріалів елементом «ворожої пропаганди», спрямованої на підрив довіри до тих, хто комплектує українське військо.

«Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне - осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо і забезпечує стримування окупаційного наступу. І це найгірше, що взагалі могло статися», — йдеться в заяві.

У ТЦК звернули увагу на деталі відео: чоловіки одягнені у бойові сорочки, тоді як за статутом робочий однострій груп оповіщення ТЦК не включає «бойову сорочку».

«Як одягнуті військові на відео з котом? Яка на них форма? Обоє у бойових сорочках. А яка форма у ТЦК? Хтось хоч раз бачив групу оповіщення у бойових сорочках? Ні. Бо це просто неможливо! Статутом ТЦК така форма, як бойова сорочка, просто не передбачена», - зазначили вони.

У зверненні також наголошується, що неприязнь до ТЦК - це виключно ворожий наратив, який роз’єднує суспільство і підриває довіру до тих, хто «формує наше військо» та «започатковує опір і боротьбу із ворогом».

«То, що ж з нами сталося, українці? Хто і коли збив нас з пантелику? Хто роз'єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто забезпечує захист нашої країни? Ворог», — пишуть в ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК мобілізація тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду