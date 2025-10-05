У Київському обласному ТЦК назвали ворожою пропагандою відео з «мобілізацією кота», відео

У терцентрі підкреслили, що зовнішній вигляд людей на відео з котом не відповідає формі ТЦК.

У мережі поширилось відео на якому двоє чоловіків у військові формі зупиняються на одній з вулиці. На кадрах видно, що один з них підходить до кота, який в той час гуляв вулицею, та забирає до авто. Після цього молодики їдуть з місця події.

Користувачі звинуватили військових ТЦК у «мобілізації» кота.

Київський обласний ТЦК оприлюднив заяву, в якій назвав поширення таких матеріалів елементом «ворожої пропаганди», спрямованої на підрив довіри до тих, хто комплектує українське військо.

«Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне - осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо і забезпечує стримування окупаційного наступу. І це найгірше, що взагалі могло статися», — йдеться в заяві.

У ТЦК звернули увагу на деталі відео: чоловіки одягнені у бойові сорочки, тоді як за статутом робочий однострій груп оповіщення ТЦК не включає «бойову сорочку».

«Як одягнуті військові на відео з котом? Яка на них форма? Обоє у бойових сорочках. А яка форма у ТЦК? Хтось хоч раз бачив групу оповіщення у бойових сорочках? Ні. Бо це просто неможливо! Статутом ТЦК така форма, як бойова сорочка, просто не передбачена», - зазначили вони.

У зверненні також наголошується, що неприязнь до ТЦК - це виключно ворожий наратив, який роз’єднує суспільство і підриває довіру до тих, хто «формує наше військо» та «започатковує опір і боротьбу із ворогом».

«То, що ж з нами сталося, українці? Хто і коли збив нас з пантелику? Хто роз'єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто забезпечує захист нашої країни? Ворог», — пишуть в ТЦК.

