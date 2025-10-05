Практика судов
В Киевском областном ТЦК назвали враждебной пропагандой видео с «мобилизацией кота»

16:49, 5 октября 2025
В терцентре подчеркнули, что внешний вид людей на видео с котом не соответствует форме ТЦК.
В сети распространилось видео, на котором двое мужчин в военной форме останавливаются на одной из улиц. На кадрах видно, как один из них подходит к коту, который в это время гулял по улице, и забирает его в машину. После этого мужчины уезжают с места происшествия.

Пользователи обвинили военных ТЦК в «мобилизации» кота.

Киевский областной ТЦК опубликовал заявление, в котором назвал распространение подобных материалов элементом «вражеской пропаганды», направленной на подрыв доверия к тем, кто комплектует украинскую армию.

«Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное — осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, опорочить тех, кто комплектует нашу армию и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это худшее, что вообще могло произойти», — говорится в заявлении.

В ТЦК обратили внимание на детали видео: мужчины одеты в боевые рубашки, тогда как по уставу рабочая форма групп оповещения ТЦК не включает «боевую рубашку».

«Как одеты военные на видео с котом? Какая на них форма? Оба в боевых рубашках. А какая форма у ТЦК? Кто-нибудь хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно! Уставом ТЦК такая форма, как боевая рубашка, просто не предусмотрена», — отметили там.

В обращении также подчеркивается, что неприязнь к ТЦК — это исключительно вражеский нарратив, который разъединяет общество и подрывает доверие к тем, кто «формирует нашу армию» и «начинает сопротивление и борьбу с врагом».

«Так что же с нами произошло, украинцы? Кто и когда сбил нас с толку? Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто обеспечивает защиту нашей страны? Враг», — пишут в ТЦК.

