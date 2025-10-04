У Києві знайшли збитий дрон із вибухівкою в лісосмузі Дарницького району, фото

Фахівці вилучили уламки безпілотника з бойовою частиною та знищили їх на підривному майданчику.

У Києві в лісосмузі знайшли збитий дрон з нездетонованою бойовою частиною. Про це повідомляє столична поліція.

Його помітили перехожі в Дарницькому районі.

На місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби поліції Києва. Вони ретельно обстежили територію та встановили, що серед уламків безпілотника знаходиться бойова частина з підривачем.

Поліцейські вилучили уламки дрона та вибухівку, яку доставили на підривний майданчик для подальшого знищення.

Правоохоронці закликають громадян не наближатися до підозрілих предметів.

«Навіть якщо вони виглядають безпечними, насправді можуть становити смертельну загрозу. У разі виявлення таких речей — негайно телефонуйте на 101 або 102», — наголосили в поліції.

