Француз встановив новий світовий рекорд, піднявшись на Ейфелеву вежу на велосипеді, відео

Ореліан Фонтенуа подолав 686 сходинок Ейфелевої вежі за 12,5 хвилин.

Французький спортсмен Ореліан Фонтенуа піднявся на другий поверх Ейфелевої вежі на велосипеді всього за 12 хвилин і 30 секунд, побивши попередній світовий рекорд майже на 7 хвилин. Про це повідомили на офіційній сторінці Ейфелевої вежі.

Фонтенуа виконав підйом на трейловому велосипеді — спеціальному гірському байку, призначеному для подолання складних ділянок місцевості. Спортсмен здолав 686 сходинок культової паризької пам’ятки, не спішуючись і не торкаючись ногами землі.

Попередній рекорд становив 19 хвилин і 4 секунди, тож француз покращив результат на 6 хвилин і 34 секунди.

Як зазначено на сторінці Ореліана Фонтенуа, спортсмен є триразовим віце-чемпіоном світу з велотріалу — дисципліни, у якій велосипедисти демонструють майстерність балансування та подолання перешкод.

